Линдстрем заявил, что мог перейти в «Ливерпуль», но выбрал «Наполи»

Полузащитникрассказал, почему отказался от предложения, выбрав перейти в стан «неаполитанцев».

«Помимо "Наполи" у меня также было предложение от "Ливерпуля", я болельщик "мерсисайдцев", так что это был бы безумно увлекательный опыт. Но было бы умно отправиться туда?

Если я не буду там играть, тогда я могу сидеть перед телевизором и смотреть их матчи, представляя в это время другой клуб. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть в футбол.

Поэтому я думаю, что переход в "Наполи" — это правильный шаг. Это один из лучших клубов в мире, и они сказали, что у меня будет много возможностей играть», — приводит слова Линдстрема Football Italia.

Напомним, что в это межсезонье Линдстрем перешел из «Айнтрахта» в «Наполи» на правах аренды. Кроме того, в соглашении предусмотрен пункт об обязательном выкупе контракта за 20 млн. евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел 27 матчей за «Айнтрахт», забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.