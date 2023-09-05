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    Линдстрем заявил, что мог перейти в «Ливерпуль», но выбрал «Наполи»

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    Полузащитник «Наполи» Йеспер Линдстрем рассказал, почему отказался от предложения «Ливерпуля», выбрав перейти в стан «неаполитанцев».

    Йеспер Линдстрем
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    Йеспер Линдстрем

    «Помимо "Наполи" у меня также было предложение от "Ливерпуля", я болельщик "мерсисайдцев", так что это был бы безумно увлекательный опыт. Но было бы умно отправиться туда?

    Если я не буду там играть, тогда я могу сидеть перед телевизором и смотреть их матчи, представляя в это время другой клуб. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть в футбол.

    Поэтому я думаю, что переход в "Наполи" — это правильный шаг. Это один из лучших клубов в мире, и они сказали, что у меня будет много возможностей играть», — приводит слова Линдстрема Football Italia.

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    • Напомним, что в это межсезонье Линдстрем перешел из «Айнтрахта» в «Наполи» на правах аренды. Кроме того, в соглашении предусмотрен пункт об обязательном выкупе контракта за 20 млн. евро.

    В прошлом сезоне полузащитник провел 27 матчей за «Айнтрахт», забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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