Серия А. Миланский дуэт в лидерах чемпионата

«Милан» и «Интер» возглавляют Серию А. «Наполи» теряет позиции, «Рома» не может покинуть зону вылета. Чем запомнился 3-й тур чемпионата — разбираемся вместе.

Топ-5

«Интер» занимает первое место в Серии А, «нерадзурри» одержали три победы в начале сезона. В рамках 3-го тура миланский коллектив разгромил на своей арене «Фиорентину» (4:0).

В составе «Интера» дублем отметился Лаутаро Мартинес, ещё по голу забили Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу.

«Интер» globallookpress.com

«Милан» занимает вторую строчку в чемпионате Италии, действующий чемпион также добился трех побед в начале чемпионата: обыграны «Фрозиноне» (3:1), «Сассуоло» (2:0).

А в последнем матче «россонери» добились победы в выездной встрече против «Ромы» (2:1). Победные три очки «Милану» принесли точные удары Оливье Жиру и Рафаэля Леао.

Календарь и таблица Серии А

Команды первой пятерки итальянской Серии А одержали победы в туре. Итак, на 3-й строчке расположился «Ювентус». «Старая синьора» отгрузила в ворота «Эмполи» два безответных мяча (2:0). Данило Луис да Силва и Федерико Кьеза забили по голу и принесли «Юве» победу в матче. Таким образом туринский клуб набрал 7 очков в турнирной таблице.

«Ювентус» globallookpress.com

Замыкает топ-4 итальянской Серии А «Лечче», в 3-м туре коллектив одержал победу над «Салернитаной» (2:0). В активе команды теперь 7 набранных балла.

На пятом месте расположилась «Аталанта», которая переиграла «Монцу» со счетом 3:0 и набрала 6 очков.

Первое поражение чемпиона

Первые очки в сезоне потерял «Наполи». Действующий чемпион на своем поле проиграл «Лацио» (1:2). Счет в матче открыл римский клуб, гол на 30-й минуте забил Луис Ромеро. Тут же неаполитанцы восстановили равновесие на табло. Автором забитого мяча стал Пётр Зелиньский.

Решающий гол был забит в начале второго тайма, на 52-й минуте встречи. Победу «Лацио» принёс Даити Камада.

4-й тур

Чемпионат Италии берёт паузу до 16 сентября, именно в этот день стартует новый тур в Серии А. Программу игрового дня откроют «Ювентус» и «Лацио».

Главная битва 4-го тура пройдет в Милане — сразятся лидеры итальянского первенства. «Интер» примет «Милан» — игра также состоится в субботу, 16 сентября.

Все прогнозы на Серию А

Чемпион «Наполи» попытается реабилитроваться за поражение в гостевом поединке против «Дженоа». А «Рома» попытается покинуть зону вылета, если переиграет «Эмполи», в воскресенье, 17 сентября.