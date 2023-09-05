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    Серия А. Миланский дуэт в лидерах чемпионата

    Итоги 3-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Рома» — «Милан»
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    «Рома» — «Милан»
    «Милан» и «Интер» возглавляют Серию А. «Наполи» теряет позиции, «Рома» не может покинуть зону вылета. Чем запомнился 3-й тур чемпионата — разбираемся вместе.

    Топ-5

    «Интер» занимает первое место в Серии А, «нерадзурри» одержали три победы в начале сезона. В рамках 3-го тура миланский коллектив разгромил на своей арене «Фиорентину» (4:0).

    В составе «Интера» дублем отметился Лаутаро Мартинес, ещё по голу забили Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу.

    «Интер»
    globallookpress.com

    «Милан» занимает вторую строчку в чемпионате Италии, действующий чемпион также добился трех побед в начале чемпионата: обыграны «Фрозиноне» (3:1), «Сассуоло» (2:0).

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    • А в последнем матче «россонери» добились победы в выездной встрече против «Ромы» (2:1). Победные три очки «Милану» принесли точные удары Оливье Жиру и Рафаэля Леао.

    Календарь и таблица Серии А

    Команды первой пятерки итальянской Серии А одержали победы в туре. Итак, на 3-й строчке расположился «Ювентус». «Старая синьора» отгрузила в ворота «Эмполи» два безответных мяча (2:0). Данило Луис да Силва и Федерико Кьеза забили по голу и принесли «Юве» победу в матче. Таким образом туринский клуб набрал 7 очков в турнирной таблице.

    «Ювентус»
    globallookpress.com

    Замыкает топ-4 итальянской Серии А «Лечче», в 3-м туре коллектив одержал победу над «Салернитаной» (2:0). В активе команды теперь 7 набранных балла.

    На пятом месте расположилась «Аталанта», которая переиграла «Монцу» со счетом 3:0 и набрала 6 очков.

    Первое поражение чемпиона

    Первые очки в сезоне потерял «Наполи». Действующий чемпион на своем поле проиграл «Лацио» (1:2). Счет в матче открыл римский клуб, гол на 30-й минуте забил Луис Ромеро. Тут же неаполитанцы восстановили равновесие на табло. Автором забитого мяча стал Пётр Зелиньский.

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    • Решающий гол был забит в начале второго тайма, на 52-й минуте встречи. Победу «Лацио» принёс Даити Камада.

    4-й тур

    Чемпионат Италии берёт паузу до 16 сентября, именно в этот день стартует новый тур в Серии А. Программу игрового дня откроют «Ювентус» и «Лацио».

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    Главная битва 4-го тура пройдет в Милане — сразятся лидеры итальянского первенства. «Интер» примет «Милан» — игра также состоится в субботу, 16 сентября.

    Все прогнозы на Серию А

    Чемпион «Наполи» попытается реабилитроваться за поражение в гостевом поединке против «Дженоа». А «Рома» попытается покинуть зону вылета, если переиграет «Эмполи», в воскресенье, 17 сентября.

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