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    Серия А. В итальянском чемпионате четырёхвластие

    Итоги 2-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер»
    «Милан», «Наполи», «Интер» и «Верона» одержали по две победы на старте сезона. Первые очки потеряли «Фиорентина» и «Ювентус». Два поражения в начале чемпионата потерпел «Лацио».

    Топ-4

    «Милан» занимает первое место в Серии А, «россонери» одержали две победы в начале сезона. У миланского клуба лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

    В первой игре «Милан» одержал победу над «Болоньей» (2:0), после был крупный выигрыш над «Торино» (4:1).

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» занимает вторую строчку в чемпионате Италии, действующий чемпион также добился двух побед в стартовых турах: обыграны «Фрозиноне» (3:1) и «Сассуоло» (2:0).

    Ниже расположился «Интер», «нерадзурри» в домашних стенах обыграли «Монцу» (2:0) и на выезде оказался сильнее «Кальяри» (2:0). В последнем матче в составе миланского клуба отличились Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес.

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    • Замыкает топ-4 итальянского первенства «Верона». Если в первом туре команда одержали минимальную победу над «Эмполи» (1:0), то в рамках второго игрового дня футболисты «Вероны» добились неожиданной победы над «Ромой» (2:1).

    Осечка «Фиорентины» и «Ювентуса»

    Первые очки в сезоне потеряли «Фиорентина» и «Ювентус». Клуб из Турина обменялся голами с «Болоньей» (1:1). «Старой синьоры» едва удалось избежать проигрыша. Спасительный гол на 80-й минуте забил Душан Влахович.

    Душан Влахович, игрок «Ювентуса»
    globallookpress.com

    А вот «Фиорентина» упустила победу в матче с «Лечче» (2:2). За «фиалковых» голы забили Николас Гонсалес и Альфред Дункан, на 3-й и 25-й минутах соответственно.

    «Лечче» удалось отыграться благодаря точным ударам Хамзы Рафьи и Никола Крстовича, на 49-й и 76-й минутах.

    3-й тур

    В следующем туре чемпион «Наполи» дома сыграет против «Лацио». Игра пройдёт 2 сентября.

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    Один из лидеров Серии — «Милан» сыграет в гостях против «Ромы», встреча запланирована на пятницу, 1 сентября. В этот же день «Верона» будет играть на выезде у «Сассуоло».

    Все прогнозы на Серию А

    В воскресенье, 3 сентября в игру вступит «Интер», который дома примет «Фиорентину». Матчи 3-го тура Серии А пройдут с 1 по 3 сентября.

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