Агент: Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его

, агент форварда, прокомментировал ситуацию с французским форвардом железнодорожников.

«Вильсон подписывал соглашение с "Локомотивом" на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, "Локомотив" не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство "Локомотива" отклонило уже два предложения: от "Марселя" и "Меца".

"Мец" предлагал 500 тыс. евро за аренду + 5 млн. евро опцию выкупа, который станет обязательным, если "Мец" останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.

"Марсель" предлагал 1 млн. евро + опцию выкупа в 5 млн. евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

Единственное правильное решение, которое может быть — отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: "Это бизнес, мы хотим денег". Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

Мы будем стараться найти решение. "Локомотив" просит 2 млн. евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн. евро, если клуб примет предложение», — приводит слова Ичбиа Sport24.