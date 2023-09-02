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    Рахимов о матче с «Пари НН»: «Рубин» не заслужил поражения

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:2).

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    «Если брать сегодняшний матч, самое болезненное — что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала. По качеству игры это была наша лучшая игра.

    Мы играли очень компактно, агрессивно, много борьбы выигрывали, неплохо комбинировали, создавали моменты, но, к сожалению, не забивали. Это, наверное, самое болезненное. Такие игры должны вознаграждаться заработанными очками.

    Здесь есть много позитива, и я сказал об этом команде, чтобы они не опускали голову. Потому что они сыграли в очень качественный футбол, а значит есть много аспектов, на чем выстраивать игру и двигаться вперед», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Рубин» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем матче казанцы встретятся 17 сентября с «Зенитом».

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