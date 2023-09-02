«Пари НН» — «Рубин»: счет матча 2:1, обзор голов

В поединке 7-го тура РПЛ играли. Хозяева завоевали три балла.

Коллектив из Нижнего Новгорода выиграл со счетом 2:1. В составе победителей забили Николай Калинский (с пенальти)

и Эдгар Севикян.

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В составе «Рубина» отличился Кирилл Гоцук (автогол).

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Рубин 2:1 Голы: 1:0 Николай Калинский (пенальти) (16'), 2:0 Эдгар Севикян (28'), 2:1 Кирилл Гоцук (50') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Маттео Стаматов, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Джоэль Фамейе, Мирлинд Даку Предупреждения: Мирлинд Даку (24'), Виктор Александров (24'), Эдгар Севикян (65')

«Пари НН» с 10 очками поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы. У «Рубина» шесть баллов и 13-е место.