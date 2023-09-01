Глава УЕФА исключил вариант попадания саудовских клубов в Лигу чемпионов

Президент УЕФАответил на вопрос о возможном участии клубов из Саудовской Аравии в европейской Лиге чемпионов.

«Саудовская Аравия конкурент турнирам УЕФА? В основном это занимает прессу, а европейское футбольное сообщество — не так сильно. Посмотрим, но я даже ни на секунду не задумывался о том, что эта лига может поставить под угрозу наши соревнования.

Участие клубов из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов? СМИ рассуждали об этом, даже не спросив нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, — сказал Чеферин Marca.

Ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии хотят договориться с УЕФА об участии клубов в европейской Лиге чемпионов.