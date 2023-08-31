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    Капишабы в ЦСКА не будет

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    Футбольный агент Адриано Спадото, представляющий интересы защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба, подтвердил информацию о срыве трансфера футболиста в московский ЦСКА.

    Жуниньо Капишаба
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    Жуниньо Капишаба

    «Трансфер Капишаба в ЦСКА сорвался, потому что клуб не смог предоставить банковские гарантии по оплате трансфера игрока», — цитирурет агента «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что «Брагантино» вышел из переговоров с ЦСКА по трансферу Капишаба из-за отсутствия со стороны российского клуба гарантий по успешной оплате возможного перехода.

    В нынешнем сезоне 26-летний Капишаба сыграл за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.

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