Капишабы в ЦСКА не будет

Футбольный агент, представляющий интересы защитника, подтвердил информацию о срыве трансфера футболиста в московский

«Трансфер Капишаба в ЦСКА сорвался, потому что клуб не смог предоставить банковские гарантии по оплате трансфера игрока», — цитирурет агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Брагантино» вышел из переговоров с ЦСКА по трансферу Капишаба из-за отсутствия со стороны российского клуба гарантий по успешной оплате возможного перехода.

В нынешнем сезоне 26-летний Капишаба сыграл за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.