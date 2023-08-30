«Антверпен», «Копенгаген» и ПСВ пробились в групповой этап Лиги чемпионов

Во 2-м матче плей-офф Лиги чемпионовобыграл «Рейнджерс» со счетом 5:1.

В составе ПСВ дубль сделал Исмаил Сайбари, а также голы на счету Люк де Йонг и Верман. Помимо этого, автогол в пассиве Коннора Голдсона. За «Рейнджерс» забил Джеймс Таверньер.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация ПСВ — Глазго Рейнджерс 5:1 Голы: 1:0 Исмаэль Сайбари (35'), 2:0 Исмаэль Сайбари (54'), 2:1 Джеймс Тавернье (65'), 3:1 Люк де Йонг (66'), 4:1 Джой Веерман (78'), 5:1 Коннор Голдсон (автогол) (81') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе (Шуранди Самбо, 83'), Йерди Схаутен, Оливье Боскальи (Гус Тиль, 83'), Серджино Дест, Ибраим Сангаре, Джой Веерман, Жоан Бакайоко (Малик Тилльман, 87'), Исмаэль Сайбари (Йорбе Вертессен, 87'), Ноа Ланг (Андре Рамальо Силва, 68'), Люк де Йонг Глазго Рейнджерс: Сирил Дессерт (Данило, 61'), Тодд Кантвелл, Рабби Матондо (Райан Джек, 85'), Николас Раскин (Сэм Ламмерс, 61'), Крис Башам, Хосе Сифуэнтес, Борна Баришич (Dujon Sterling, 51'), Джон Сауттар, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Джек Батлэнд Предупреждения: Шуранди Самбо (84'), Рабби Матондо (84'), Малик Тилльман (90 + 4')

В параллельной игре «Антверпен» обыграл АЕК 2:1 и тоже смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. На голы Джирано Керка и Мишеля Анжа Баликвиши греки ответили точным ударом Серхио Араухо.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация АЕК Афины — Антверпен 1:2 Голы: 0:1 Гирано Керк (73'), 1:2 Michel-Ange Balikwisha (90') АЕК Афины: Чичан Станкович, Лазарос Рота (Йенс Йонссон, 80'), Домагой Вида, Ароль Мукуди, Эхсан Хаджсафи, Nordin Amrabat (Никлас Элиассон, 69'), Дамьян Шиманьский (Родольфо Писарро, 80'), Мият Гачинович (Петрос Манталос, 80'), Орбелин Пинеда, Эсекьель Понсе, Стивен Цубер (Sergio Araujo, 70') Антверпен: Michel-Ange Balikwisha (Jacob Ondrejka, 90'), Винсент Янссен (Alhassan Yusuf, 83'), Arbnor Muja, Arthur Vermeeren, Юрген Эккеленкамп (Гирано Керк, 66'), Мандела Кейта, Ричи Де Лат, Сумола Кулибали, Тоби Алдервейрелд (Zeno Van Den Bosch, 65'), Sam Vines, Жан Бутез Предупреждение: Петрос Манталос (90')

И, наконец, «Копенгаген» и «Ракув» не смогли выявить победителя (1:1), но за счет победы в первой игре в групповой этап пробилась команда из Дании.