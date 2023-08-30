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    Кузяев: Скучаю во Франции по хорошим русским блюдам

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    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, как проходит его адаптация во Франции.

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    «Адаптация проходит хорошо. Я учу язык, но это нелегко (смеется). Я немного говорил по-испански, но французский — это другой уровень. Для изучения языка я использую приложение, но в основном у меня занятия с преподавателем три-четыре раза в неделю.

    Я очень хочу как можно скорее выучить французский язык, потому что большинство игроков команды говорят по-французски. Если я хочу адаптироваться как можно быстрее, то надо пройти через это.

    На данный момент я общаюсь на английском языке, в частности с тренером, или теми немногими словами по-французски, которые знаю, но этого пока недостаточно для настоящего разговора.

    Клуб мне очень помог в адаптации, так что все идет хорошо, и с каждым днем ​​я чувствую себя немного лучше во Франции.

    Но, признаюсь, я скучаю по хорошим русским блюдам! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, я больше всего привык к этой кухне.

    Скучаю по маминым блюдам, особенно по блюдам из гречки! Я ел их каждый день в России», — приводит слова российского футболиста пресс-служба Лиги 1.

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