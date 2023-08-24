Карпин объяснил отсутствие Захаряна и Кузяева в расширенном составе сборной России

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему в расширенный состав команды на сентябрьский сбор не вошли полузащитник «Гавра»и хавбек «Реал Сосьедада»

«Начну с Далера — он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч.

Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.