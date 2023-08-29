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    «Янг Бойз» обыграл «Маккаби Хайфа» и вышел в групповой этап ЛЧ

    «Янг Бойз» — «Маккаби Хайфа»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Янг Бойз Маккаби Хф
    «Янг Бойз» разгромил «Маккаби Хайфа» (3:0) в ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол хозяева забили на 23-й минуте встречи. Форвард «Янг Бойза» Седрик Иттен здорово откликнулся на навес в штрафную и сильно пробил головой, без шансов для голкипера.

    На 28-й минуте защитник «Маккаби» Абдулайе Сек оказался самым нерасторопным в своей штрафной и организовал автогол в свои ворота.

    На 46-й минуте полузащитник «Янг Бойза» Филип Угринич совершил точный удар с угла штрафной. Мяч оказался в сетке ворот благодаря рикошету от защитника соперника — 3:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Янг Бойз — Маккаби Хф 3:0
    Голы: 1:0 Седрик Иттен (24'), 2:0 Абдулайе Сек (автогол) (28'), 3:0 Филип Угринич (47') Янг Бойз: Антони Расьоппи, Сайди Джанко (Левен Блюм, 83'), Лорис Бенито, Мохамед Камара, Noah Persson, Филип Угринич (Дариан Малес, 83'), Сандро Лаупер, Кастриот Имери (Joel Monteiro, 70'), Седрик Иттен (Сильвер Ганвула, 69'), Фабиан Ридер (Lukasz Lakomy, 74'), Mechak Elia Маккаби Хф: Дин Дэвид (Erik Shuranov, 76'), Францди Пьерро (Суф Подгоряну, 55'), Анан Халаили (Диа Саба, 55'), Махмуд Джабер (Лоренцо Шимич, 69'), Али Мохамед, Тьяронн Чери (Лиор Рафаэлов, 69'), Долев Хазиза, Шон Гольдберг, Абдулайе Сек, Даниэль Сундгрен, Итамар Ницан Предупреждения: Суф Подгоряну (67'), Сайди Джанко (75')

    По сумме 2-х встреч «Янг Бойз» (0:0 и 3:0) примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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