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    «Краснодар» минимально обыграл «Пари НН» в Кубке России

    «Пари НН» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Краснодар» вырвал победу в матче 3-го тура группового этапа Кубка России с «Пари НН» (1:0).

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    Единственный гол гости забили на 88-й минуте встречи. «Краснодар» навесил в штрафную, а форвард команды Джон Кордоба совершил сильный удар головой и принес победу для своей команды.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Пари НН — Краснодар 0:1
    Гол: 0:1 Джон Кордоба (88') Пари НН: Виталий Ботнарь, Виктор Александров, Эссьен Эдедем, Кирилл Гоцук, Владислав Карапузов, Kukharchuk I., Лукас Масоэро, Ярослав Михайлов, Маттео Стаматов, Дмитрий Стоцкий, Зе Турбо Краснодар: Станислав Агкацев, Ильзат Ахметов, Хуниор Алонсо, Михайло Баньяц, Мозес Кобнан, Кади Боржес, Кевин, Olaza L., Олакунле Олусегун, Сергей Петров, Tormena Предупреждения: Владислав Карапузов (35'), Мамаду Майга (53'), Михайло Баньяц (58')

    После этого матча «Краснодар» занимает 3-е место в своей группе Кубка России (3 очка). «Пари НН» — на 4-й позиции (2).

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