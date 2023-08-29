«Пари НН» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор голов

вырвал победу в матче 3-го тура группового этапа Кубка России с(1:0).

Единственный гол гости забили на 88-й минуте встречи. «Краснодар» навесил в штрафную, а форвард команды Джон Кордоба совершил сильный удар головой и принес победу для своей команды.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Пари НН — Краснодар 0:1 Гол: 0:1 Джон Кордоба (88') Пари НН: Виталий Ботнарь, Виктор Александров, Эссьен Эдедем, Кирилл Гоцук, Владислав Карапузов, Kukharchuk I., Лукас Масоэро, Ярослав Михайлов, Маттео Стаматов, Дмитрий Стоцкий, Зе Турбо Краснодар: Станислав Агкацев, Ильзат Ахметов, Хуниор Алонсо, Михайло Баньяц, Мозес Кобнан, Кади Боржес, Кевин, Olaza L., Олакунле Олусегун, Сергей Петров, Tormena Предупреждения: Владислав Карапузов (35'), Мамаду Майга (53'), Михайло Баньяц (58')

После этого матча «Краснодар» занимает 3-е место в своей группе Кубка России (3 очка). «Пари НН» — на 4-й позиции (2).