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    Наполи — Сассуоло: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.08.2023 в 21:45 начнется матч в итальянской Серии А Наполи — Сассуоло

    Футбол Серия A Наполи Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Наполи и Сассуоло начнут матч в 21:45 в итальянской Серии А, 27.08.2023.

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    Последний матч между собой: Сассуоло — Наполи 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Наполи»).

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