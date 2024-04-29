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    Мирра Андреева выйдет в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде?

    Андреева — Паолини. Ставка (к. 2.80) и прогноз на турнир в Мадриде 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Паолини
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:00 мск. Андреева — Паолини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Андреева

    Несколько дней назад Мирра призналась, что уже в этом году планирует попасть в топ-10.

    Возможно, это чересчур смелое заявление, но минувшая неделя показала, что рано или поздно юная россиянка обязательно ворвется в элиту.

    В воскресенье Андреева одержала классную победу над Маркетой Вондроушовой — 7:5, 6:1. Во втором сете действующая чемпионка Уимблдона просто капитулировала.

    Для Мирры это была вторая победа над соперницей из топ-10.

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    Перед этим она выиграла у американки Тейлор Таунсенд и чешки Линды Носковой.

    Паолини

    Итальянка в первом матче разгромила представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву со счетом 6:0, 6:1.

    После этого Паолини одержала уверенную победу над бывшей четвертой ракеткой мира Каролин Гарсия — 3:6, 2:6.

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    На недавнем турнире в Штутгарте Жасмин дошла до четвертьфинала. Прежде чем уступить будущей чемпионке Елене Рыбакиной, она остановила Сару Эррани и Онс Жабер.

    Лучшим результатом Паолини в этом сезоне пока что остается сенсационная победа на турнире в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.73, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: скорее всего, Мирра сделает себе подарок в свой день рождения — 29 апреля ей исполняется 17 лет.

    При этом очень вероятно, что россиянке снова хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой в двух сетах за 2.80.

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    Ставка и прогноз на матч Андреева — Паолини с коэффициентом 2.80. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева выйдет в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде?
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