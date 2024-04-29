Андреева
Несколько дней назад Мирра призналась, что уже в этом году планирует попасть в топ-10.
Возможно, это чересчур смелое заявление, но минувшая неделя показала, что рано или поздно юная россиянка обязательно ворвется в элиту.
В воскресенье Андреева одержала классную победу над Маркетой Вондроушовой — 7:5, 6:1. Во втором сете действующая чемпионка Уимблдона просто капитулировала.
Для Мирры это была вторая победа над соперницей из топ-10.
Перед этим она выиграла у американки Тейлор Таунсенд и чешки Линды Носковой.
Паолини
Итальянка в первом матче разгромила представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву со счетом 6:0, 6:1.
После этого Паолини одержала уверенную победу над бывшей четвертой ракеткой мира Каролин Гарсия — 3:6, 2:6.
На недавнем турнире в Штутгарте Жасмин дошла до четвертьфинала. Прежде чем уступить будущей чемпионке Елене Рыбакиной, она остановила Сару Эррани и Онс Жабер.
Лучшим результатом Паолини в этом сезоне пока что остается сенсационная победа на турнире в Дубае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.73, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: скорее всего, Мирра сделает себе подарок в свой день рождения — 29 апреля ей исполняется 17 лет.
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При этом очень вероятно, что россиянке снова хватит двух сетов.
Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой в двух сетах за 2.80.