Россиянка Мирра Андреева сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:00 мск. Андреева — Паолини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андреева

Несколько дней назад Мирра призналась, что уже в этом году планирует попасть в топ-10.

Возможно, это чересчур смелое заявление, но минувшая неделя показала, что рано или поздно юная россиянка обязательно ворвется в элиту.

В воскресенье Андреева одержала классную победу над Маркетой Вондроушовой — 7:5, 6:1. Во втором сете действующая чемпионка Уимблдона просто капитулировала.

Для Мирры это была вторая победа над соперницей из топ-10.

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Перед этим она выиграла у американки Тейлор Таунсенд и чешки Линды Носковой.

Паолини

Итальянка в первом матче разгромила представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву со счетом 6:0, 6:1.

После этого Паолини одержала уверенную победу над бывшей четвертой ракеткой мира Каролин Гарсия — 3:6, 2:6.

На недавнем турнире в Штутгарте Жасмин дошла до четвертьфинала. Прежде чем уступить будущей чемпионке Елене Рыбакиной, она остановила Сару Эррани и Онс Жабер.

Лучшим результатом Паолини в этом сезоне пока что остается сенсационная победа на турнире в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.73, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: скорее всего, Мирра сделает себе подарок в свой день рождения — 29 апреля ей исполняется 17 лет.

При этом очень вероятно, что россиянке снова хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой в двух сетах за 2.80.