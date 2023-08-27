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    Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»

    «Сочи» — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Локомотив» минимально обыграл «Сочи» (1:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Единственный гол «железнодорожники» забили на 56-й минуте встречи. Нападающий команды Максим Глушенков получил передачу от партнера Артема Дзюбы, ворвался в штрафную, освободился от опеки и забил гол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Локомотив 0:1
    Гол: 0:1 Максим Глушенков (56') Сочи: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Kramaric M., Иван Игнатьев, Артур Юсупов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Дмитрий Рыбчинский, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Артём Дзюба Предупреждения: Кристиан Нобоа (31'), Дмитрий Баринов (38'), Дмитрий Рыбчинский (45+2'), Максим Ненахов (81')

    После этого матча «Локомотив» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Сочи» — на 12-й позиции (6).

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