«Сочи» — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор голов

минимально обыграл(1:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол «железнодорожники» забили на 56-й минуте встречи. Нападающий команды Максим Глушенков получил передачу от партнера Артема Дзюбы, ворвался в штрафную, освободился от опеки и забил гол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Локомотив 0:1 Гол: 0:1 Максим Глушенков (56') Сочи: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Kramaric M., Иван Игнатьев, Артур Юсупов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Дмитрий Рыбчинский, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Артём Дзюба Предупреждения: Кристиан Нобоа (31'), Дмитрий Баринов (38'), Дмитрий Рыбчинский (45+2'), Максим Ненахов (81')

После этого матча «Локомотив» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Сочи» — на 12-й позиции (6).