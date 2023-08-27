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    Хохлов: «Локомотив» сейчас немножко непонятный

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    Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от поединка 6-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Сложности появились в логистике. Тяжело добираться после тренировки на новую временную базу. Где‑то часа полтора занимает это теперь. Так что процесс восстановления стал проходить тяжелее.

    Мы стараемся донести до игроков некоторые вещи. Надеюсь, всё идёт хорошо. Единственный момент, что "Локомотив" непонятный немножко сейчас.

    У нас есть вопросы по составу соперника. Тем не менее, думаю, что мы должны отталкиваться от своей игры, что и будем делать», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра пройдёт на стадионе «Фишт». Начало матча запланировано на 20:00 МСК.

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