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    Джек Грилиш«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    «Гавр» в меньшинстве не проиграл «Ренну», Кузяев провел на поле 85 минут

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн
    В матче 3-го чемпионата Франции «Гавр» в гостях играл с «Ренном». Команды разошлись миром.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    Игра закончилась вничью 2:2. У «Ренна» голы забили Людовик Блас и Кристофер Ву. В составе гостей дублем отличился Набиль Алиуи.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Гавр» с 62-й минуты играл вдесятером из-за удаления Самуэля Грандсира.

    «Ренн» набрал 5 очков и идет на 4-м месте в таблице. «Гавр» (2) находится на 13-й строчке.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Гавр 2:2
    Голы: 1:0 Людовик Блас (10'), 2:0 Кристофер Ву (24'), 2:1 Nabil Alioui (40'), 2:2 Nabil Alioui (70') Ренн: Стив Манданда, Лоранс Ассиньон, Кристофер Ву, Артур Теате, Адриен Трюффер (Жануэль Белосьян, 64'), Бенжамен Буриго (Дезире Дуэ, 80'), Неманья Матич, Энцо Ле Фе, Людовик Блас, Арно Калимуэндо (Ибрахим Салах, 80'), Амин Гуири Гавр: Nabil Alioui (Andy Logbo, 74'), Самуэль Грандсир, Далер Кузяев (Rassoul N'Diaye, 85'), Лоик Него (Эммануэль Сабби, 73'), Yassine Kechta, Абдулайе Туре, Кристофер Опери, Gautier Lloris, Arouna Sangante, Йоанн Сальмье, Артур Десма Предупреждения: Самуэль Грандсир (45 + 1'), Самуэль Грандсир (62'), Неманья Матич (75')
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