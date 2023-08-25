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    Костанца заявил, что РПЛ находится на достойном уровне

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    Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца оценил уровень российской Премьер-лиги.

    Фернандо Костанца
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    Фернандо Костанца

    «Мне нравится уровень Российской Премьер‑Лиги. Думаю, он весьма высок. Есть несколько очень хороших клубов в лиге, а также и много очень классных игроков. Так что здесь чемпионат находится точно на достойном уровне.

    Могу ли сравнить российский чемпионат с бразильским? Стили игры разные. В Бразилии футбол менее интенсивный, чем в России. Хотя и более техничный. При этом и те и другие имеют хороший уровень. Думаю, русские команды вполне могут сыграть с бразильскими очень достойно.

    Игроки, которые восхищают в РПЛ? Таких очень много. В "Зените"Клаудиньо, Вендел. В "Спартаке"Промес. Это очень большие футболисты.

    Раньше здесь ещё выступал Малком, против которого было интересно сыграть в прошлом сезоне. В России много игроков очень высокого уровня», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

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    • В прошлом сезоне защитник провел 13 матчей и забил 3 гола. В сезоне 2023/2024 Костанца сыграл в 5-и матчах РПЛ и забил один мяч.

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