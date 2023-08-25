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    Корнеев объясни, почему не видит смысла в расширенном составе сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Не вижу логики в расширенных списках сборной России. 36 игроков, это как три состава. Ничего, кроме увеличения стоимости кандидата в национальную команду, это не несет.

    Когда короткий список будет, по нему уже можно рассуждать. Сейчас, я думаю, что в расширенный список попали те футболисты, которые на виду», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

    Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

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