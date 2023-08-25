«Ливерпуль» подпишет Кьезу, в случае ухода Салаха

«Ливерпуль» постарается приобрести игрока «Ювентуса», в случае переходав «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает Tutto Mercato Web.

Главный тренер англичан Юрген Клопп видит футболиста сборной Италии в качестве замены Салаха.

В минувшем сезоне на счету Кьезы 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне 25-летний игрок провёл один матч и отметился одним голом.

Ориентировочная стоимость вингера, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — 40 миллионов евро. Контракт Федерико с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.