«Ливерпуль» подпишет Кьезу, в случае ухода Салаха

Федерико Кьеза Фото: globallookpress.com
Главный тренер англичан Юрген Клопп видит футболиста сборной Италии в качестве замены Салаха.
В минувшем сезоне на счету Кьезы 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне 25-летний игрок провёл один матч и отметился одним голом.
Ориентировочная стоимость вингера, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — 40 миллионов евро. Контракт Федерико с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.