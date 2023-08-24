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    Слован — Арис Лимасол: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.08.2023 в 21:30 начнется матч в квалификационном раунде ЛЕ Слован — Арис Лимасол

    Футбол Лига Европы Слован Братислава Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Слован и Арис Лимасол начнут матч в 21:30 в квалификационном раунде ЛЕ, 24.08.2023.

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