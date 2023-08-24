«Слован» Братислава сыграет на своем поле с «Арис» Лимассол в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:30 мск. «Слован» Братислава — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован» Братислава

Чемпион Словакии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Слован» Братислава дошел до 3-го раунда, проиграв «Маккаби» Хайфа (2:5 по сумме двух матчей).

Поэтому теперь клуб выступает в квалификации Лиги Европы, где в случае победы в грядущем противостоянии сможет сыграть в групповом раунде.

Коэффициенты матча Слован — Арис Лимасол 1X2Новым игрокам 2.303.253.25Бонус$9500

Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии. В первом туре она потеряла очки против «Кошице» (0:0), во втором — снова сыграла вничью с «Дуклой» Банска-Бистрица (2:2), а в третьем — переиграла «Скалицу» (2:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив победил лишь раз при трех ничьих и двух поражениях, поэтому у него откровенно не лучшая форма.

«Арис» Лимассол

Как и соперник, чемпион Кипра сперва участвовал в Лиге чемпионов. Он дошел до 3-го раунда, проиграв польскому «Ракуву» (1:3 по сумме двух матчей).

«Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0.

Аккурат перед грядущим противостоянием команда стартовала в своем национальном чемпионате. В первом туре на своем поле она обыграла АЕК Ларнака (2:0).

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения (оба — от «Ракува») при трех ничьих и одной ничьей, поэтому у него откровенно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Слован», коэффициент на победу которого равен 2,31. Успех «Ариса» оценивается в 3,15, ничья — в 3,26.

В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,21, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.