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    «Слован» оставит не у дел «Арис» в Лиге Европы?

    «Слован» Братислава — «Арис» Лимассол. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» Братислава — «Арис» Лимассол
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    «Слован» — фаворит матча
    «Слован» Братислава сыграет на своем поле с «Арис» Лимассол в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:30 мск. «Слован» Братислава — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 21:30 Арис Лимасол Арис Лимасол
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Слован» Братислава

    Чемпион Словакии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Слован» Братислава дошел до 3-го раунда, проиграв «Маккаби» Хайфа (2:5 по сумме двух матчей).

    Поэтому теперь клуб выступает в квалификации Лиги Европы, где в случае победы в грядущем противостоянии сможет сыграть в групповом раунде.

    Коэффициенты матча Слован — Арис Лимасол

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    Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии. В первом туре она потеряла очки против «Кошице» (0:0), во втором — снова сыграла вничью с «Дуклой» Банска-Бистрица (2:2), а в третьем — переиграла «Скалицу» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив победил лишь раз при трех ничьих и двух поражениях, поэтому у него откровенно не лучшая форма.

    «Арис» Лимассол

    Как и соперник, чемпион Кипра сперва участвовал в Лиге чемпионов. Он дошел до 3-го раунда, проиграв польскому «Ракуву» (1:3 по сумме двух матчей).

    «Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0.

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  • 19/08/2023

    • Аккурат перед грядущим противостоянием команда стартовала в своем национальном чемпионате. В первом туре на своем поле она обыграла АЕК Ларнака (2:0).

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения (оба — от «Ракува») при трех ничьих и одной ничьей, поэтому у него откровенно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Слован», коэффициент на победу которого равен 2,31. Успех «Ариса» оценивается в 3,15, ничья — в 3,26.

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    В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,21, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Слован» Братислава — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Слован» оставит не у дел «Арис» в Лиге Европы?
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