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    «Челси» заплатит 17,5 млн евро за вратаря из МЛС

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    «Челси» в ближайшее время объявит о переходе вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Джордже Петровича.

    Джордже Петрович
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    Джордже Петрович

    По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 23-летнего голкипера 17,5 миллиона евро. Еще 2,2 миллиона клуб МЛС получит в виде бонусов.

    Контракт серба с «синими» будет рассчитан до 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

    Ожидается, что соглашение будет подписано в среду, 23 августа.

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