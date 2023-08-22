«Челси» заплатит 17,5 млн евро за вратаря из МЛС

в ближайшее время объявит о переходе вратаря «Нью-Инглэнд Революшн»

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 23-летнего голкипера 17,5 миллиона евро. Еще 2,2 миллиона клуб МЛС получит в виде бонусов.

Контракт серба с «синими» будет рассчитан до 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

Ожидается, что соглашение будет подписано в среду, 23 августа.

Напомним, «Челси» ни разу не выиграл в первых двух турах АПЛ. Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступила «Вест Хэму» (1:3).