Медведев: «Зенит» мало кто может обидеть, игра со «Спартаком» была нашей

Председатель правления «Зенита»оценил игру команды в гостевом матче пятого тура чемпионата России против(3:1).

«Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра "Зенита": и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.

В таблице обошли не только "Спартак" — "Крылья Светов" тоже. Но самое важное — надо дальше двигаться вперед, не терять очки. Следующая игра тоже будет очень сложной — с "Уралом", который на втором месте.

Вендел — игрок "Зенита". Он доказал, что может и хочет», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

В шестом туре РПЛ «Зенит» сыграет на своем поле с «Уралом».