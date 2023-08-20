Алдонин: У «Спартака» перекос в сторону атаки существенный

Экс-игрок сборной Россиисчитает, что дляпредстоящий матч сбудет настоящим испытанием.

«Московский "Спартак" набрал неплохой ход, но это у них первый матч с топ‑командой — была хорошая игра с "Краснодаром", но опять же не было матчей с ЦСКА, с "Зенитом". Это хороший экзамен для "Спартака и их амбиций. Увидим, удастся ли 'Спартаку' дома сыграть в атакующий футбол с таким соперником. В целом они обладают приличной атакующей группой — новичок Бонгонда производит очень хорошее впечатление, Промес тоже в форме.

Понятно, что перекос в сторону атаки у 'красно‑белых' существенный. Смогут ли сбалансировать и стабилизировать игру в обороне — вот в чем вопрос. Даже не с самыми сильными соперниками они пропускают достаточно много, что еще раз говорит о повышенном интересе к этому матчу", — сказал Алдонин "Матч ТВ".

"Спартак" после четырех туров чемпионата России, набрав 9 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. "Зенит" с 7 очками располагается на седьмой строчке.