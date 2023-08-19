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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча игрового дня в АПЛ между «Манчестер Сити» и«Ньюкаслом»

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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
    «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура чемпионата Англии сыграет дома против «Ньюкасла». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

    До матча

    «Манчестер Сити»

    В среду «Манчестер Сити» одержал победу в Суперкубке УЕФА. Обладатель Лиги Чемпионов сезона 2023/2023 обыграл испанскую «Севилью» (1:1; 5:4 по пенальти). Клуб из Манчестера впервые в своей истории стал победителем данного турнира.

    До матча за Суперкубок УЕФА «горожане» проиграли лондонскому «Арсеналу» в поединке за Суперкубок Англии. К слову, победитель турнира тоже был определен в серии послематчевых пенальти, но «Манчестер Сити» оказался менее точен и уступил трофей лондонцам.

    Новый сезон в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы начали с крупной победы. «Манчестер Сити» играл на выезде против вернувшегося в элиту «Бёрнли» (3:0). Дублем в составе «горожан» отметился лучший бомбардир прошлого сезона Эрлинг Холанн, еще один мяч записал в свой актив Родри.

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    «Ньюкасл»

    Впервые с сезона 2002/2003 «Ньюкасл» пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. «Сороки» достигли такого успеха, благодаря третьему место по итогам прошедшей кампании АПЛ.

    «Ньюкасл» по ходу сезона также вышел в финал Кубка английской лиги, но завоевать трофей у подопечных Эдди Хау не вышло. В решающем матче на «Уэмбли» команда уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

    «Ньюкасл» ударно начал новый сезон чемпионата Англии. В первом туре «сороки» разгромили дома «Астон Виллу» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился Исак, еще по голу на счету Уилсона и двух новичков команды — Барнса и Тонали.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне команды сыграли между собой два матча. Встреча в «Ньюкасле» завершилась результативной ничьей 3:3, а в Манчестере «горожане» одержали сухую победу.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 7 побед, один раз успех праздновал «Ньюкасл» и еще дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.29.

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