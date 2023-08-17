«Галатасарай» может купить одного из лидеров «ПСЖ»

Марко Верратти Фото: globallookpress.com
По информации Fotomaç, в переходе итальянца заинтересован «Галатасарай».
Ожидается, что в ближайшие дни стамбульский клуб отправит в столицу Франции соответствующее предложение.
Источник при этом утверждает, что «Галатасарай» хочет арендовать Верратти на сезон за три миллиона евро, а в следующем году выкупить игрока за 10 миллионов.
Контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего хавбека в 50 миллионов евро.
Ранее неоднократно сообщалось, что Верратти входит в список игроков, с которыми «ПСЖ» намерен расстаться до конца августа.
Напомним, на этой неделе Леандро Паредес и Ренату Саншеш перешли из «ПСЖ» в «Рому».