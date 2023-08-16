Касорла вернулся в родной клуб

Санти Касорла Фото: globallookpress.com
«Санти Касорла подписал контракт на один сезон, согласившись на минимальную заработную плату, установленную Ла Лигой для второго дивизиона. Футболист уступил все права на своё изображение клубу с единственным условием: 10 % от продаж его футболок будут инвестированы в развитие молодежной академии синих», — сообщает пресс-служба «Овьедо».
Предыдущим клубом 38-летнего Касорлы был катарский «Аль-Садд». Санти — чемпион Европы 2008 и 2012 годов в составе сборной Испании.