Касорла вернулся в родной клуб

Бывший полузащитник сборной Испаниистал игроком клуба, в котором начиналась его профессиональная карьера.

«Санти Касорла подписал контракт на один сезон, согласившись на минимальную заработную плату, установленную Ла Лигой для второго дивизиона. Футболист уступил все права на своё изображение клубу с единственным условием: 10 % от продаж его футболок будут инвестированы в развитие молодежной академии синих», — сообщает пресс-служба «Овьедо».

Предыдущим клубом 38-летнего Касорлы был катарский «Аль-Садд». Санти — чемпион Европы 2008 и 2012 годов в составе сборной Испании.