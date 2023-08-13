Нападающий «Пари Сен-Жермен»может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации RMC Sport, Неймар близок к переходу в «Аль-Хиляль».

Источник также утверждает, что «ПСЖ» уже согласовал с ближневосточным клубом условия сделки.

Известный журналист Фабрицио Романо отмечает, что бразилец получил предложение, от которого невозможно отказаться.

Помимо Неймара, «Аль-Хиляль» также рассчитывает подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен как можно скорее избавиться от Неймар и еще четырех игроков.

Кроме того, появилась информация, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.