По информации RMC Sport, Неймар близок к переходу в «Аль-Хиляль».
Источник также утверждает, что «ПСЖ» уже согласовал с ближневосточным клубом условия сделки.
Известный журналист Фабрицио Романо отмечает, что бразилец получил предложение, от которого невозможно отказаться.
Помимо Неймара, «Аль-Хиляль» также рассчитывает подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен как можно скорее избавиться от Неймар и еще четырех игроков.
Кроме того, появилась информация, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.