Луис Энрике не рассчитывает на Неймара, Верратти и еще трех игроков «ПСЖ»

намерен продать как минимум пять игроков до закрытия летнего трансферного окна.

По информации RMC Sport, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш в среду сообщили некоторым футболистам, что они больше не являются частью проекта.

Источник утверждает, что речь идет о Неймаре, Марко Верратти, Юго Экитике, Хуане Бернате и Ренату Саншеше.

Ранее появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» готов платить Неймару 80 миллионов евро в год.

Кроме того, сообщалось, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.