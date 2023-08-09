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    Клуб Малкома готов платить Неймару 80 млн евро за сезон

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может переехать в Саудовскую Аравию уже этим летом.

    Неймар
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    Неймар

    По информации L’Equipe, бразилец получил внушительное предложение от «Аль-Хиляля».

    Клуб, который ранее выкупил у «Зенита» Малкома, готов платить Неймару 80 миллионов евро за сезон.

    Неймар на данный момент склоняется к тому, чтобы остаться в Европе, но при этом не исключает, что все же согласится на переезд в Саудовскую Аравию.

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    • Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

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