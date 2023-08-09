Клуб Малкома готов платить Неймару 80 млн евро за сезон

Нападающий «Пари Сен-Жермен»может переехать в Саудовскую Аравию уже этим летом.

По информации L’Equipe, бразилец получил внушительное предложение от «Аль-Хиляля».

Клуб, который ранее выкупил у «Зенита» Малкома, готов платить Неймару 80 миллионов евро за сезон.

Неймар на данный момент склоняется к тому, чтобы остаться в Европе, но при этом не исключает, что все же согласится на переезд в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.