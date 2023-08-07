ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Нечемпионский «Зенит». Динамовцы одержали первую победу при Личке
  • 07:00
    • Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал Кубка лиг
  • 11:10
    • Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
  • 09:54
    • Мбаппе не будет в заявке «ПСЖ» на матч первого тура чемпионата Франции
    Все новости спорта

    Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет вернуться в «Барселону».

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    По информации журналиста Жерара Ромеро, этим летом бразилец уже несколько раз предлагал каталонскому клубу свои услуги.

    Источник утверждает, что ради возвращения в «Барсу» Неймар согласен даже на понижение зарплаты.

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта позитивно настроен в этом вопросе, тогда как главный тренер сине-гранатовых Хави сомневается в том, нужен ли Неймар его команде.

  • Продать и забыть. Беглец Дембеле — худший трансфер в истории «Барселоны»
  • Уход Усмана Дембеле, возможно, только поможет «Барсе» стать еще лучше
  • 02/08/2023

    • Ранее также сообщалось, что «ПСЖ» предлагал «Барселоне» взять Неймара в аренду.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» обыграет тульский «Арсенал»?
  • «Арсенал» Тула — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Испытает ли «Спартак» проблемы в матче с «Пари НН»?
  • «Спартак» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли «Рубин» и «Локомотив» определить победителя?
  • «Рубин» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Астана — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Олимпия — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСВ — Штурм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Монфис — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры