Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

По информации журналиста Жерара Ромеро, этим летом бразилец уже несколько раз предлагал каталонскому клубу свои услуги.
Источник утверждает, что ради возвращения в «Барсу» Неймар согласен даже на понижение зарплаты.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта позитивно настроен в этом вопросе, тогда как главный тренер сине-гранатовых Хави сомневается в том, нужен ли Неймар его команде.
Ранее также сообщалось, что «ПСЖ» предлагал «Барселоне» взять Неймара в аренду.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.