Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»хочет вернуться в

По информации журналиста Жерара Ромеро, этим летом бразилец уже несколько раз предлагал каталонскому клубу свои услуги.

Источник утверждает, что ради возвращения в «Барсу» Неймар согласен даже на понижение зарплаты.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта позитивно настроен в этом вопросе, тогда как главный тренер сине-гранатовых Хави сомневается в том, нужен ли Неймар его команде.

Ранее также сообщалось, что «ПСЖ» предлагал «Барселоне» взять Неймара в аренду.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.