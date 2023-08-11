«Урал» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициэнты

«Спартак» Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков (капитан), Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.
Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Буркин, Сунгатулин, Железнов, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Ишков, Гильерме Шеттине.
«Спартак»: Свинов, Денисов, Литвинов, Джикия (капитан), Рябчук, Мартинс, Зобнин, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Дуарте, Чернов, Классен, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Игнатов, Кейта Бальде, Мозес, Зиньковский, Мелешин.
Встреча начнется в 18.00 мск. С прогнозом на данное противостояние можете ознакомиться по этой ссылке.