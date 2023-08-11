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    «Урал» — «Спартак»: стартовые составы команд

    «Урал» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициэнты

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    «Урал» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 4-го тура РПЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков (капитан), Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

    Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Буркин, Сунгатулин, Железнов, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Ишков, Гильерме Шеттине.

    «Спартак»: Свинов, Денисов, Литвинов, Джикия (капитан), Рябчук, Мартинс, Зобнин, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Дуарте, Чернов, Классен, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Игнатов, Кейта Бальде, Мозес, Зиньковский, Мелешин.

  • «Урал» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция стартового матча 4-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком»
  • Сегодня

    • Встреча начнется в 18.00 мск. С прогнозом на данное противостояние можете ознакомиться по этой ссылке.

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