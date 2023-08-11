«Урал»
Команда показала мощный старт в нынешнем сезоне. Что в Кубке России, что в РПЛ «Урал» сейчас на лидирующих позициях. В 4-м туре Премьер-лиги команде предстоит встретится со «Спартаком», который выдал чуть ли не лучший старт в своей истории.
После 3-х туров «Урал» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера лишь на 2 балла. Стоит отметить, что за три матча в РПЛ команда пропустила только один гол.
Коэффициенты матча Урал — Спартак
За последние 5 матчей «Урал» проиграл только «Локомотиву» (1:2) в Кубке России, трижды победил и однажды сыграл вничью. В последнем туре екатеринбургская команда уверенно обыграла «Оренбург» в гостях (2:0).
Предстоящий матч со «Спартаком» для «Урала» станет настоящим испытаем и проверкой. Команда Виктора Гончаренко сейчас набрала хороший ход, но «Спартак» слишком хорош в последнее время.
«Спартак»
Сейчас «красно-белые», пожалуй, лучшая команда в РПЛ. Команда выиграла все матчи в нынешнем сезоне и занимает лидирующие позиции в Премьер-лиге и Кубке России.
Команда занимает 1-е место в РПЛ с 9-ю очками в активе, но на старте турнира плотность в таблице очень высока и расклад может измениться в любой момент. «Спартаку» необходимо как можно дольше оставаться в такой форме, чтобы был запас очков.
За 5 матчей «красно-белые» много забили, но и немало пропустили — 15 и 9 соответственно. Боссы «Спартака» намерены усилить оборону соперника, а пока команда точно имеет проблемы в этом компоненте.
Это доказала игра с «Пари НН» (5:4), где «Спартак» пропустил 4 гола, едва не проиграв встречу. Примечательно, что «красно-белые» пропустили 3 гола в период с 46-й по 56-й минуте матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают поставить за 2.10.
На викторию «Урала» дают 3.45, ничья оценена в 3.50.
Сможет ли «Спартак» вскрыть крепкую оборону «Урала»? Можно предположить, что команды «красно-белые» снова выдадут результативный матч.
Ставка и прогноз — Тотал 2.5 больше за 1.82. Также мы поставим на индивидуальный тотал «Урала» 1 больше за 1.80.