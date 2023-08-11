«Урал» встретится со «Спартаком» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 11 августа и начнется в 18:00 по мск. «Урал» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

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Команда показала мощный старт в нынешнем сезоне. Что в Кубке России, что в РПЛ «Урал» сейчас на лидирующих позициях. В 4-м туре Премьер-лиги команде предстоит встретится со «Спартаком», который выдал чуть ли не лучший старт в своей истории.

После 3-х туров «Урал» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера лишь на 2 балла. Стоит отметить, что за три матча в РПЛ команда пропустила только один гол.

Коэффициенты матча Урал — Спартак 1X2Новым игрокам 3.453.502.10Бонус$9500

За последние 5 матчей «Урал» проиграл только «Локомотиву» (1:2) в Кубке России, трижды победил и однажды сыграл вничью. В последнем туре екатеринбургская команда уверенно обыграла «Оренбург» в гостях (2:0).

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Предстоящий матч со «Спартаком» для «Урала» станет настоящим испытаем и проверкой. Команда Виктора Гончаренко сейчас набрала хороший ход, но «Спартак» слишком хорош в последнее время.

«Спартак»

Сейчас «красно-белые», пожалуй, лучшая команда в РПЛ. Команда выиграла все матчи в нынешнем сезоне и занимает лидирующие позиции в Премьер-лиге и Кубке России.

Команда занимает 1-е место в РПЛ с 9-ю очками в активе, но на старте турнира плотность в таблице очень высока и расклад может измениться в любой момент. «Спартаку» необходимо как можно дольше оставаться в такой форме, чтобы был запас очков.

За 5 матчей «красно-белые» много забили, но и немало пропустили — 15 и 9 соответственно. Боссы «Спартака» намерены усилить оборону соперника, а пока команда точно имеет проблемы в этом компоненте.

Это доказала игра с «Пари НН» (5:4), где «Спартак» пропустил 4 гола, едва не проиграв встречу. Примечательно, что «красно-белые» пропустили 3 гола в период с 46-й по 56-й минуте матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают поставить за 2.10.

На викторию «Урала» дают 3.45, ничья оценена в 3.50.

Сможет ли «Спартак» вскрыть крепкую оборону «Урала»? Можно предположить, что команды «красно-белые» снова выдадут результативный матч.

Ставка и прогноз — Тотал 2.5 больше за 1.82. Также мы поставим на индивидуальный тотал «Урала» 1 больше за 1.80.