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    «Урал» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 4-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком»

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    Сегодня в 18:00 по московскому времени «Урал» из Екатеринбурга на своем поле сыграет против московского «Спартака» в рамках 4-х тура Мир РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Урал»

    «Урал» после трех стартовых туров идет в числе лидеров. На счету команды из Екатеринбурга 7 очков в 3-х матчах и ни одного поражения.

    В первом туре коллектив Виктора Гончаренко дома обыграл ЦСКА. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «шмелей». Следующий матч «Урал» также проводил на своей арене, но не смог одолеть «Пари НН» — ничья 0:0.

    В крайнем туре «оранжево-черные» играли в Оренбурге и взяли верх над одноименной командой со счетом 2:0. Стоит отметить, что с 7-й минуты клуб из Екатеринбурга играл в большинстве после удаления форварда оренбуржцев Мансильи.

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    Также «Урал» сыграл два матча на групповом этапе Кубка России, набрав три очка. В стартовом поединке команда Гончаренко уступила в Москве «Локомотиву» (1:2), а первую домашнюю встречу отпраздновала победой над «Ростовом» (1:0).

    «Спартак»

    Московский «Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона — 3 в чемпионате и 2 в Кубке России. Сейчас у «красно-белых» 9 очков и первая строчка в турнирной таблице первенства.

    В каждом туре подопечные Гильермо Абаскаля пропускали не менее одного гола, но при этом забивали по 2 и более мячей. Так москвичи в стартовой встрече одержали непростую победу над «Оренбургом» (3:2), а в следующей игре сломили сопротивление дебютанта турнира — «Балтики» (2:1).

    Матч 3-го тура в Казани против «Рубина» закончился разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Бонгонда, Медина, Игнатов и Промес.

    В Кубке России «красно-белые» идут без потерь. «Спартак» в первом туре обыграл на выезде «Краснодар», а в минувший вторник в потрясающем по накалу матче одержал победу над «Пари НН». Встреча в Москве закончилась с хоккейным счетом 5:4.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне команды встречались между собой четырежды. В чемпионате страны «Спартак» одержал победу в Екатеринбурге со счетом 2:0, а дома сыграл вничью 2:2. Также клубы пересеклись в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух встреч дальше прошел «Урал» (1:1 в гостях и 2:1 дома).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 1.82.

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