Сегодня в 18:00 по московскому времени «Урал» из Екатеринбурга на своем поле сыграет против московского «Спартака» в рамках 4-х тура Мир РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Урал»

«Урал» после трех стартовых туров идет в числе лидеров. На счету команды из Екатеринбурга 7 очков в 3-х матчах и ни одного поражения.

В первом туре коллектив Виктора Гончаренко дома обыграл ЦСКА. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «шмелей». Следующий матч «Урал» также проводил на своей арене, но не смог одолеть «Пари НН» — ничья 0:0.

В крайнем туре «оранжево-черные» играли в Оренбурге и взяли верх над одноименной командой со счетом 2:0. Стоит отметить, что с 7-й минуты клуб из Екатеринбурга играл в большинстве после удаления форварда оренбуржцев Мансильи.

Также «Урал» сыграл два матча на групповом этапе Кубка России, набрав три очка. В стартовом поединке команда Гончаренко уступила в Москве «Локомотиву» (1:2), а первую домашнюю встречу отпраздновала победой над «Ростовом» (1:0).

«Спартак»

Московский «Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона — 3 в чемпионате и 2 в Кубке России. Сейчас у «красно-белых» 9 очков и первая строчка в турнирной таблице первенства.

В каждом туре подопечные Гильермо Абаскаля пропускали не менее одного гола, но при этом забивали по 2 и более мячей. Так москвичи в стартовой встрече одержали непростую победу над «Оренбургом» (3:2), а в следующей игре сломили сопротивление дебютанта турнира — «Балтики» (2:1).

Матч 3-го тура в Казани против «Рубина» закончился разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Бонгонда, Медина, Игнатов и Промес.

В Кубке России «красно-белые» идут без потерь. «Спартак» в первом туре обыграл на выезде «Краснодар», а в минувший вторник в потрясающем по накалу матче одержал победу над «Пари НН». Встреча в Москве закончилась с хоккейным счетом 5:4.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались между собой четырежды. В чемпионате страны «Спартак» одержал победу в Екатеринбурге со счетом 2:0, а дома сыграл вничью 2:2. Также клубы пересеклись в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух встреч дальше прошел «Урал» (1:1 в гостях и 2:1 дома).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 1.82.