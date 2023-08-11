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    Луис Энрике: Дембеле на 99,9% игрок «ПСЖ»

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что клуб в ближайшее время подпишет атакующего полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

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    «Усман еще не игрок "ПСЖ", поэтому завтра его здесь не будет. Чего-то по-прежнему не хватает.

    Но можно сказать, что он уже на 99,9% наш игрок», — приводит слова испанского специалиста известный журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось, что Дембеле успешно прошел медосмотр в «ПСЖ».

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    • «ПСЖ» заплатит «Барсе» за Дембеле 50 миллионов евро. При этом половину из этой суммы получат игрок и его агент.

    В прошедшем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

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