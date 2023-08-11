Луис Энрике: Дембеле на 99,9% игрок «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»заявил, что клуб в ближайшее время подпишет атакующего полузащитника «Барселоны»

«Усман еще не игрок "ПСЖ", поэтому завтра его здесь не будет. Чего-то по-прежнему не хватает.

Но можно сказать, что он уже на 99,9% наш игрок», — приводит слова испанского специалиста известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Дембеле успешно прошел медосмотр в «ПСЖ».

«ПСЖ» заплатит «Барсе» за Дембеле 50 миллионов евро. При этом половину из этой суммы получат игрок и его агент.

В прошедшем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.