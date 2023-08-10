Мане считает Роналду одним из лучших футболистов в истории

Нападающий «Аль-Насра»признался, что его звездный одноклубникпомогает ему адаптироваться в новой команде.

«Думаю, вы видели, как быстро все случилось с моим трансфером в "Аль-Наср". Это было несложное решение. Роналду — один из лучших футболистов в истории, если не лучший. Он облегчает мне задачу.

И Талиска, и другие ребята, все они действительно отличные игроки, и я с очень рад начать выступать бок о бок со всеми этими ребятами, чтобы сделать "Аль-Наср" по-настоящему успешным.

Мы могли видеть на чемпионате мира, саудовские игроки технически хороши. Они умеют пользоваться мячом», — приводит слова Мане Arab News.

Напомним, Мане перешел в «Аль-Наср» этим летом из «Баварии». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.