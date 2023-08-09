Трошечкин о поражении от «Спартака»: В обороне так играть нельзя

Полузащитник «Пари Нижний Новгород»прокомментировал матч 2-го тура Кубка России с московским «Спартаком» (4:5).

«Как можно описать матч? Шоу. Счет 5:4 — болельщикам, наверное, понравилось. В обороне так играть нельзя ни нам, ни им. Что не получилось в первые 15 минут?

Немножко не разобрались в обороне в паре позиций. Но это мы на теории обсудим. Так сказать, оставили слабое место. "Спартак" им воспользовался», — цитирует Трошечкина «Чемпионат».

29 августа красно-белые примут «Динамо» в следующем туре Кубка России, нижегородцы сыграют с «Краснодаром» в этот же день.