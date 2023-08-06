«Динамо» Махачкала — КАМАЗ: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 4-го тура Первой лиги Россиина выезде одолел махачкалинскоесо счетом 1:0.

За 15 минут до конца основного времени Максим Храмцов отметился автоголом и принес сопернику победу.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — КамАЗ 0:1 Гол: 0:1 Максим Храмцов (77') Динамо-Махачкала: Volk D., Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Руслан Лисакович, Ражаб Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Ильнур Бадртдинов, Ermolaev N., Александр Гаглоев, Gorelov P., Gyurdzhan A., Валентин Пальцев, Даниил Родин, Дамир Таликин Предупреждения: Валентин Пальцев (16'), Сослан Кагермазов (16'), Gyurdzhan A. (33'), Руслан Лисакович (34'), Дамир Таликин (60'), Gorelov P. (80'), Руслан Аюкин (88'), Арсен Адамов (90+4'), Fartuna B. (90+4')

После этого матча КАМАЗ поднялся на 8-е место в таблице Первой лиге, набрав 6 очков, а «Динамо» опустилось на 13-ю строчку с 4 баллами.