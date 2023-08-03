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    «Акюрейри», «Люцерн» и «Легия» вышли в следующий раунд квалификации ЛК

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    Обзор ответных матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

    «Легия»
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    «Легия»

    В одном из матчей «Акюрейри» сыграл вничью с «Дандолком» и по сумме двух встреч (3:1 и 2:2) прошел в следующий раунд квалификации ЛК.

    В составе «Дандолка» отличились Джон Мартин и Грегори Слогетт на 33-й и 89-й минутах соответственно, а у «Акюрейри» голы забили Йоан Эдмундссон на 14-й минуте и Халлгримур Мар Стейнримссон на 81-й минуте с пенальти.

    В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Акюрейри» встретится с «Брюгге».

    В параллельном матче «Люцерн» также сыграл вничью с «Юргорденом» (1:1), что позволило швейцарцам выйти в следующий раунд квалификации ЛК.

    Единственный гол в составе «Люцерна» забил Марко Бурх на 27-й минуте, а игрок «Юргордена» Йоэль Асоро отличился на 45+6-й минуте встречи.

    В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Люцерн» встретится с «Хибернианом».

    Еще в одном матче «Легия» и «Ордабасы» выдали результативный футбол (3:2), и польская команда вышла в следующий раунд.

    В составе «Легии» голы забили Павел Вшолек на 18-й минуте, Юри Рибейро на 42-й и Томаш Пекхарт на 71-й минуте. У казахстанской команды отличились Всеволод Садовский и Сергей Малый на 57-й и 84-й минутах соответственно.

    В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Легия» встретится с «Аустрией».

    В параллельном матче «Марибор» совершил камбэк с 1:3 и победил «Дифферданж» (4:3), пройдя в следующий раунд квалификации ЛК.

    В основное время матча команды забили по 3 гола. В составе «Марибора» отличились Марко Колар на 5-й минуте, Ян Репас на 62-й и Иван Брнич на 82-й минуте.

    У «Дифферданжа» дублем отметился Гийом Трани, забив свои голы на 42-й и 46-й минутах встречи, а также один мяч забил Эрико на 27-й минуте с пенальти.

    Уже в дополнительном времени игрок «Марибора» Йосип Иличич на 120-й минуте забил победный гол и отправил свою команду в следующий раунд квалификации ЛК, где «Марибор» встретится с «Фенербахче».

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