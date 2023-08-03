ПАОК, «Русенборг» и «Рига» вышли в следующий раунд квалификации ЛК

Обзор ответных матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

В одном из матчей «Рига» на последних минутах дополнительного времени сумела вырвать путевку у «Кечкемета» в следующий раунд квалификации ЛК. Сначала латвийцы спаслись, забив гол на 90+5-й минуте и переведя игру в дополнительное время. Уже в нем «Рига» забила победный мяч на 120+2-й минуте.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Рига» встретится с победителем пары «Твенте» — «Хаммарбю».

В параллельном матче норвежский «Русенборг» и северо-ирландский «Крузейдерс» также довели дело до дополнительного времени. В основное время команды забили по одному голу. К слову, в первой половине дополнительного времени коллективы вновь обменялись голами, а уже на 108-й минуте «Русенборг» забил победный мяч и прошел дальше.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Русенборг» встретится с «Хартсом».

Еще в одном матче греческий ПАОК разгромил «Бейтар» (4:1). Уже после 1-го тайма греки повели со счетом 2:1. В концовке встречи и вовсе забили два гола — на 90+2-й и 90+6-й минутах.

В следующем раунде квалификации ЛК ПАОК сыграет с «Хайдуком».