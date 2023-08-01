«Олимпиия» — «Лудогорец»: счет матча 2:1, обзор голов

Словенскаяодержала домашнюю победу над болгарским(2:1) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Счет на 50-й минуте открыли гости — отличился нападающий Кирилл Десподов.

«Олимпия» ответила дублем полузащитника Тими Элшника, который отличился на 15-й минуте и в компенсированное время.

Отметим, что с 82-й минуты «Лудогорец» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил испанский защитник Сон.

На 12-й добавленной минуте болгарский клуб мог перевести игру в экстра-тайм, но Кирилл Десподов не реализовал пенальти.



Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Олимпия — Лудогорец 2:1 Голы: 0:1 Кирилл Десподов (15'), 1:1 Тими Элшник (19'), 2:1 Тими Элшник (90 + 2') Олимпия: Матевж Видовшек, Жорже Силва, Marcel Ratnik, Ахмет Мухамедбегович, David Sualehe, Rui Pedro (Aljaz Krefl, 90'), Agustin Doffo, Тими Элшник, Svit Seslar (Nemanja Gavric, 90'), Mustafa Nukic (Pedro Lucas, 60'), Ivan Posavec (Nemanja Motika, 81') Лудогорец: Кирилл Десподов, Матиас Тиссера (Спас Делев, 55'), Бернард Текпетей (Якуб Пётровский, 55'), Клод Гонсальвес (Caio Vidal, 69'), Pedro Naressi (Иван Йорданов, 84'), Доминик Янков (Аслак Витри, 84'), Марсель Хайстер, Оливье Вердон, Франко Руссо, Сон, Сержио Падт Предупреждения: Тими Элшник (7'), Mustafa Nukic (12'), Agustin Doffo (13'), Marcel Ratnik (14'), Марсель Хайстер (18'), Pedro Naressi (48'), Жорже Силва (87'), Якуб Пётровский (90 + 11') Удаление: Сон (82')

В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей словенцы прошел в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где сыграют с победителем матча «Жальгирис» — «Галатасарай».

«Лудогорец» отправится в третий квалификационный раунд Лиги Европы.