Масалитин назвал цирком судейство в матче «Ахмат» — ЦСКА

Бывший футболиствысказался о победе армейцев в матче против

«От матча "Ахмат" — ЦСКА остался приличный осадок. Про игру все забудут — будут разбирать судейские ошибки. Судья был хоть и опытный, но нить потерял. На кону стояло многое: командам нужно было набирать очки.

Все пенальти, кроме нарушения на Заболотном, притянуты за уши. Второй пенальти на Олейникове — цирк полнейший. Если ты опытный судья, то должен сразу определить, какая будет карточка. Игра же уже возобновилась. После таких решений и красных карточек вся игра развалилась.

Судейство было похоже на цирк. ЦСКА ничего не показал в матче с "Ахматом" — розыгрыша мяча не было. У грозненцев можно выделить Конате и Олейникова, а у ЦСКА — Чалова и Мойзеса. Они хоть что-то пытались показать. Матч разочаровал», — цитирует Масалитина «Чемпионат».