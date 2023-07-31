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    Масалитин назвал цирком судейство в матче «Ахмат» — ЦСКА

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    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе армейцев в матче против «Ахмата».

    Арбитр матча Владислав Безбородов
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    Арбитр матча Владислав Безбородов

    «От матча "Ахмат" — ЦСКА остался приличный осадок. Про игру все забудут — будут разбирать судейские ошибки. Судья был хоть и опытный, но нить потерял. На кону стояло многое: командам нужно было набирать очки.

    Все пенальти, кроме нарушения на Заболотном, притянуты за уши. Второй пенальти на Олейникове — цирк полнейший. Если ты опытный судья, то должен сразу определить, какая будет карточка. Игра же уже возобновилась. После таких решений и красных карточек вся игра развалилась.

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    • Судейство было похоже на цирк. ЦСКА ничего не показал в матче с "Ахматом" — розыгрыша мяча не было. У грозненцев можно выделить Конате и Олейникова, а у ЦСКА — Чалова и Мойзеса. Они хоть что-то пытались показать. Матч разочаровал», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

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