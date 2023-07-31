Азар может завершить карьеру после ухода из «Реала»

Бельгийский полузащитникможет завершить карьеру, сообщает AS.

По данным источника, бельгиец не может найти новый клуб после расторжения контракта с «Реалом». В связи с этим футболист может принять решение о завершении карьеры.

Отмечается, что сложности с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами Азара, полученными во время выступлений за «Реал», и отсутствием игровой практики.

Кроме того, футболист с семьей комфортно чувствуют себя в Испании и хотят остаться в Мадриде, что также может подтолкнуть бельгийца к завершению карьеры.