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    Азар может завершить карьеру после ухода из «Реала»

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    Бельгийский полузащитник Эден Азар может завершить карьеру, сообщает AS.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    По данным источника, бельгиец не может найти новый клуб после расторжения контракта с «Реалом». В связи с этим футболист может принять решение о завершении карьеры.

    Отмечается, что сложности с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами Азара, полученными во время выступлений за «Реал», и отсутствием игровой практики.

    Кроме того, футболист с семьей комфортно чувствуют себя в Испании и хотят остаться в Мадриде, что также может подтолкнуть бельгийца к завершению карьеры.

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