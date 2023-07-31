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    Директор «Венеции»: Ваноли рассчитывает на Черышева

    Футбол Венеция Футбол Италии Футбол России
    Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин сообщил, что у клуба нет предложений по трансферу российского полузащитника Дениса Черышева.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Паоло Ваноли рассчитывает на Дениса Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.

    До сегодняшнего дня в "Венецию" не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику.

    Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», — приводит слова Брендолина Sport24.

    Контракт 32-летнего российского футболиста с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.

    В прошедшем сезоне Черышев провел в итальянской Серии Б 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Черышева в 1 миллион евро.

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