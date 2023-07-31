Директор «Венеции»: Ваноли рассчитывает на Черышева

Спортивный директор «Венеции»сообщил, что у клуба нет предложений по трансферу российского полузащитника

«Паоло Ваноли рассчитывает на Дениса Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.

До сегодняшнего дня в "Венецию" не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику.

Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», — приводит слова Брендолина Sport24.

Контракт 32-летнего российского футболиста с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Черышев провел в итальянской Серии Б 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Черышева в 1 миллион евро.