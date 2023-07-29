Тикнизян: С первого дня, как попал в РПЛ, хотел уехать в Европу

Защитник «Локомотива»признался, что хочет продолжить карьеру в Европе.

«С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное.

Сейчас я в "Локомотиве" как в теплой ванне. Если все так останется, то меня ждет деградация, поскольку уровень чемпионата России падает», — сказал армянский футболист в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу».

Ранее появилась информация о том, что Тикнизяна хочет приобрести бременский «Вердер».

Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.