Нагорных назвал неприкасаемых игроков «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива»сообщил, что этим летом клуб не намерен рассматривать предложения как минимум по трем игрокам.

«Пиняев — игрок "Локомотива", никаких предложений по нему мы не получали.

Мы рассчитываем, что игроки "Локомотива" проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать.

Есть футболисты "Локомотива", предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не собирается переходить в «Зенит».