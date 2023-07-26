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    Нагорных назвал неприкасаемых игроков «Локомотива»

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что этим летом клуб не намерен рассматривать предложения как минимум по трем игрокам.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Пиняев — игрок "Локомотива", никаких предложений по нему мы не получали.

    Мы рассчитываем, что игроки "Локомотива" проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать.

    Есть футболисты "Локомотива", предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — приводит слова Нагорных ТАСС.

  • Нагорных: По Тикнизяну было одно предложение из Европы, но оно неадекватное
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    • Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не собирается переходить в «Зенит».

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