Клуб Бундеслиги хочет выкупить у «Локомотива» Тикнизяна

Защитник «Локомотива»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

В переходе армянского футболиста заинтересован «Вердер», сообщает журналист Иван Карпов.

Бременский клуб предлагает за Наира 2,5 миллиона евро.

Источник утверждает, что «Локомотив» готов продать Тикнизяна за 5,5 миллиона евро, которые «железнодорожники» заплатили за игрока московскому ЦСКА в 2021 году.

«Возможно, "Вердер" и не договорится с "Локо" этим летом (трансферное окно в Германии закрывается 1 сентября).

Но интерес у бременцев серьезный, и повлиять на сумму вероятного трансфера могут осенние матчи сборной Армении в квалификации Евро-2024», — добавил Карпов.

Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.