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    Осинькин: Можно поставить в зачет то, что мы спасли очко с «Динамо»

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча против «Динамо».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Когда к перерыву вы проигрываете 1:3, надо себя преодолеть, чтобы вернуться в игру, и спасти очки. Можно поставить в зачет то, что мы спасли очко с "Динамо". Но если анализировать первый тайм, то мы не насколько плохо играли, насколько пропустили мячей.

    Понятно, что соперник за счет индивидуального мастерства реализовал свои моменты, но наше качество игры провальным не было. Да, возможно, были чуть‑чуть слабее в определенных фазах, Второй тайм был неплохой с нашей стороны — много создавали, оказали давление. В такой ситуации результат справедливый.

    Мы плохо реагировали на спорные судейские моменты. Арбитр может свистнуть или не свистнуть, но было два эпизода, когда мы не стали сразу включаться в борьбу, а стали разговаривать, это привело к первому и третьему голу.

    Не могу сказать, что мы играли плохо перед тройной заменой. Просто группа атаки наелась, надо было ее освежать», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    «Динамо» набрало первое очко и занимает девятое место. «Крылья Советов» находятся на первой строчке с 4 баллами.

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